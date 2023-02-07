73 uçak İstanbul'dan yola çıktı! 12 bin personel deprem bölgesine gidiyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 06.00 itibarıyla 12 bin 752 personeli taşıyan 73 uçağın İstanbul'dan deprem bölgelerine hareket ettiğini bildirdi.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine 73 uçak ile 12 bin 752 personelin sevk edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "06.00 itibarıyla İstanbul’umuzdan 73 uçak ile 12 bin 752 personelimiz ve AFAD Gönüllülerimiz, başta Hatay olmak üzere deprem bölgesine sevk edildi. Hakkınız ödenmez, minnettarız." bilgisini paylaştı.