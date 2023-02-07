ABD’den korkutan açıklama: Son 10 yılın en ölümcül depremi olabilir

Türkiye arka arkaya meydana gelen depremlerle sarsılırken ABD'den endişe yaratan açıklamalar geldi.

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Depremin ardından çok sayıda artçı deprem meydana gelirken Wall Street Journal depremin boyutunu ortaya seren veriler paylaştı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nin (USGS) verilerini paylaşan Wall Street Journal, “USGS’nin verilerine göre Türkiye’de meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki deprem son 10 yılın en ölümcül depremlerinden biri olabilir. Bu depremden birkaç saat sonra 7.5 büyüklüğünde başka bir deprem de oldu” yorumunu yaptı.

ABD gazetesi, “USGS, depremden can kaybının 10 bine ulaşabileceğini ve 1 milyar dolarlık ekonomik kaybın meydana geleceğini tahmin ediyor. Sismologlar, kötü yapılmış binaların depremi bu kadar büyük bir felakete çevirmekle suçluyor” ifadesine yer verdi.

En ölümcülü 2015’te olmuştu

Depremin, nüfusun yoğun olduğu bir bölgeyi sarstığı belirtilirken son yıllardaki en ölümcül depremler de sıralandı.

2021’de Haiti’de meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki depremde 2 binden fazla insanın öldüğünü ve 60 binden fazla binanın yıkıldığını hatırlatan Wall Street Journal, “2018’de Endonezya’daki 7.5 şiddetindeki depremde 2 binden fazla insan ölmüştü. Nepal’de 2015 yılında meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde ise 9 binden fazla insan ölmüştü” denildi.