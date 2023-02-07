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THY, 80 uçuş gerçekleştirdi! Binlerce gönüllü deprem bölgesine gitti

THY, 80 uçuş gerçekleştirdi! Binlerce gönüllü deprem bölgesine gitti

İSTANBUL'dan deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen binlerce yardım gönüllüsü, İstanbul Havalimanı'na akın etti. Türk Hava Yolları (THY) Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından, arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen 11 bin 780 gönüllüyü 80 uçuşla deprem bölgesine taşıdı.

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THY, dün sabah saatlerinden itibaren başta İstanbul Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı ve İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan özel seferler düzenleyerek arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgelerine ulaşmasını sağladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu sabah saatlerine kadar Adana, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'ya 80 sefer düzenlendiğini açıkladı.

Ekşi yaptığı açıklamada, "AFAD'ın davetine uyarak deprem bölgesine gitmek için havalimanlarımıza gelen 11 bin 780 gönüllü vatandaşımızı 80 sefer ile Adana, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa'ya götürüldü. Vatandaşlarımızın gönüllü olma çağrısına yoğun talebi olduğunu memnuniyet ile görüyoruz’’ dedi.

Deprem bölgelerinden dönecek yolcular 100 TL'ye taşınacak

Türk Hava Yolları, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevkini sağlayan uçakların dönüş uçuşlarını vatandaşların kullanımına açtı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ noktalarına ek olarak Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a giden insani yardım uçaklarımızın dönüş uçuşlarını da vatandaşlarımızın kullanımına açıyoruz. İlgili uçuşlarda yolcu düzeninin sağlanması için rezervasyonunu, mobil uygulamamız ve web sitemiz üzerinden oluşturabilirsiniz. Havaalanlarına rezervasyon olmadan gelinmemesi gerekmektedir. Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş çıkışlı direkt uçuşlarımızı 13 Şubat'a kadar tek yön vergiler dahil 100 TL'ye sabitliyoruz" denildi.

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