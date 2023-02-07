İşte Kahramanmaraş'ın merkezi! Depremin caddede verdiği yıkım böyle görüntülendi
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KAHRAMANMARAŞ'ta 10 ili etkileyen depremin ardından kent merkezinde bulunan Trabzon Caddesi havadan görüntülendi. İşte depremin boyutunu özetleyen fotoğraflar...
Kahramanmaraş’ta 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem sonrası şehir merkezindeki Trabzon Caddesi’nde onlarca bina yıkıldı.
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Kentin en işlek noktalarından biri olan Trabzon Caddesi’ydi. Bitişik durumdan 10’dan fazla bina yerle bir oldu.
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Depremin ardından Anadolu Ajansı tarafından havadan çekilen video ve fotoğraflar yıkımın boyutunu ortaya koydu.
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O caddenin depremden önceki durumunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Uydu fotoğraflarında, yıkılan binaların bir çocuğun alt katlarının mağaza üst katlarının ofis yada daire olduğu görülüyor.
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