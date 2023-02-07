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Eşi onun kadar şanslı olamadı, dışarıda umutlar tükeniyor: Artık ölülerine de razıyız

Eşi onun kadar şanslı olamadı, dışarıda umutlar tükeniyor: Artık ölülerine de razıyız

ADANA'da depremde yıkılan bölgelerde, enkaz altında kalanların yakınları gözyaşları içerisinde bekleyişini sürdürüyor. Kocası enkaz altında kalan bir kadın, İstanbul'a kızının yanına gitmesiyle depremden kurtulduğunu söylerken 'eşim de gelecekti olmadı' dedi. 3 yakının enkaz altından çıkmasını bekleyen bir vatandaş ise 'artık ölülerine de razıyız' diye konuştu.

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Kahramanmaraş merkezli depremde Adana’da birçok bina yıkıldı. Enkaz altında kalan vatandaşların yakınları, bir umut arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı bölgelerde yakınlarından haber almayı bekliyor.

Çukurova ilçesine bağı Güzelyalı Mahallesi 14 katlı Alpargun apartmanında arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, buradaki vatandaşlar enkaz altındaki ailelerinden iyi bir haber bekliyor.

"İçimde hiç umut yok"

Dünden beri acı bir şekilde eşi Halil Akpınar’ın kurtarılmasını bekleyen Semra Akpınar, "Eşim içeride, onu bekliyorum. Demir yok, bu cinayet. Bu başka bir şey değil, cinayet işlendi. İçimde hiç umut yok, hiç yok. Ben İstanbul’da kızımın yanındaydım, normalde bende burada yaşıyorum. Geçen hafta salı günü gitmiştim, sonra eşim de gelecekti olmadı” dedi.

"Artık ölülerine da razıyız"

Bir başka vatandaş ise, "Dayımı, yengemi ve kuzenimi bekliyorum. En son Pazar günü saat 10.00’da konuşmuştum sonra haber alamadık. Artık ölülerine de razısıyız” şeklinde konuştu.

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