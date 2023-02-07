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Vatandaş ağlayarak yardım istedi Nurettin Canikli yüzüne bile bakmadı! Bu tavırları olay oldu açıklama geldi

Vatandaş ağlayarak yardım istedi Nurettin Canikli yüzüne bile bakmadı! Bu tavırları olay oldu açıklama geldi

Türkiye'yi vuran büyük depremin yankıları sürerken sosyal medyada ise afet bölgesinden görüntüler gelmeye devam ediyor. Sosyal medyaya düşen bir video tepkilerin odağı oldu. Gaziantep İbrahimli’de depremzede bir vatandaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli’den yardım istedi. Bu videonun ardından Canikli'den bir açıklama geldi.

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Kahramanmaraş'ta dün meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin sonucunda binlerce vatandaş, enkaz altında kurtarılmayı bekliyor. Çok sayıda hayatını kaybedenlerin olduğu Gaziantep İbrahimli'de ortaya çıkan görüntülerde depremzede bir vatandaş AK Partili Canikli'den gözyaşlarını tutamayarak yardım talep etti. Vatandaş, cevap beklerken Canikli'nin ise yanıt vermeyip telefonuna bakması tepkilere neden olmuştu. Bu videonun ardından Canikli'den bir açıklama geldi ve işin aslını anlattı. 

Dün Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son açıklanan sayı ile birlikte 3 bin 381 vatandaşımız hayatını kaybederken 20 bin 426 vatandaşımızın ise yaralandığı öğrenildi.

Sosyal medyada ise afet bölgesinden görüntüler gelirken, bir videoda tepkilerin odağı oldu. Gaziantep İbrahimli’de depremzede bir vatandaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Nurettin Canikli’den yardım istedi.

Vatandaş, etrafında sadece bir binanın sağlam kaldığını ifade ederek Canikli’ye, “Helikopter gelsin efendim, AFAD gelsin, vinçler gelsin. Bir tane sağlam bina var İbrahimli’de. Eğer bunu yapamıyorsak, nasıl devletiz? Olamaz böyle bir şey” ifadelerini kullandı.

Canikli yanıt vermedi telefonuna baktı

Canikli, vatandaşın bu tepkisine yanıtsız kalırken uzun uzun telefonuna bakıp sessizliğini sürdürdü. Biz cevap gelmemesi üzerine depremzede vatandaş, “Benim devletim büyük bir devlet ama bu olamaz. Ben de devlet adamıyım. Bu kadar aciz, çaresiz olamayız. Havada bir şey yok, kar yok, rüzgar yok…” şeklinde konuşmaya devam etti.

Canikli'den yeni bir açıklama geldi ve olayın aslında nasıl olduğunu anlattı.

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