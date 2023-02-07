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BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması

BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında doğal gaz ana iletim hatlarında meydana gelen hasarlara yönelik onarım çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında doğal gaz ana iletim hatlarında meydana gelen hasarlara yönelik onarım çalışmalarına aralıksız devam ettiğini belirtti.

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, "06.02.2023 tarihinde saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7,7 ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası doğal gaz ana iletim hatlarında hasar meydana gelen noktalarda ekiplerimiz onarım çalışmalarına aralıksız devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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