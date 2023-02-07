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Depremde son durum! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay acı bilançoyu açıkladı

Depremde son durum! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay acı bilançoyu açıkladı

Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. İllerde kurtarma çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yeni açıklamalar geldi. Buna göre hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 419'a yükseldi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin yeni açıklamalar yaptı.  "Toplamda 3 bin 419 kaybımız var. Teyit edildi. Yaralılarımız 20 bin 534. Enkazdan kurtarılanlar 8 bini geçmiş durumda. Yıkık bina sayımız 5 bin 775." ifadelerini kullanan Oktay şunları kaydetti:

-Bugün itibarıyla ilave bin 500'ün üzerinde arama kurtarma ekiplerini Hatay'a gönderiyoruz. Bugün 4 ilimize daha fazla odaklandık. Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya. Elimizden geldiğince tüm imkanları seferber etmiş durumdayız.

-Ulaşım son derece önemli ve kritik. Ulaşımın zamanında sağlanıyor olabilmesi, afetle mücadele eden araçların ve ekiplerin sahada çalışmalarını hızlı bir şekilde yerine getirebilmesi için yolları açık tutmamız son derece önemli. Bölgede işi olmayanları bu yolları kullanmamaları ve bölgeye gitmemeleri yönünde özellikle ikaz etmek istiyoruz.

-Osmaniye-Gaziantep yolu üzerinde Nurdağı mevkiinde tek yönlü bir geçiş imkanı sağlandı. Özellikle görevli araçlar için açılmış durumda. Malatya-Kahramanmaraş arasında bir sıkıntı vardı. Orada da alternatif güzergah kullanılmaktadır.

Yaralı ve kayıplar

-Kahramanmaraş 530 kayıp, yaralı 2 bin 900. Hatay 872 kayıp ve 2 bin 766 yaralı. Osmaniye 293 kayıp, bin 312 yaralı. Adıyaman 720 kayıp, 400 yaralı. Diyarbakır 92 kayıp, 770 yaralı. Şanlıurfa 95 kayıp, bin 791 yaralı. Gaziantep 481 kaybımız, 3 bin 890 yaralı. Adana 146 kayıp, 2 bin 611 yaralı. Malatya 166 kayıp, 3 bin 298 yaralı. Elazığ'da 2 kayıp ve 376 yaralımız söz konusu.

Araçların girişi durduruldu

-Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 48 saat itibariyle görevli araçların, afetle ilgili bölgeye sevkiyat yapan araçların dışındaki diğer her türlü aracın girmesini durdurmuş durumdayız.

312 artçı sarsıntı

-Şu ana kadar 312 artçımız mevcut. Bunların 6 ve üzeri olan 3 depremimiz var. 24 deprem de 5 ve 6 arasında.

-Arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Bu sabahtan itibaren hava araçlarını daha rahat kullanmaya başladık.

-Özellikle Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'daki arama kurtarma çalışmaları oldukça başarılı şekilde yürütüldü.

-Toplam 4 bin 785 sağlık personelimiz görev yapmakta. Toplam sahada fiilen çalışan personel sayısı 24 bin 443'tür.

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