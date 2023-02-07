İstanbul'a kuvvetli kar sağanağı geliyor! Meteoroloji 'sarı alarm' verip uyardı

İstanbul'a kuvvetli kar sağanağı geliyor! Meteoroloji 'sarı alarm' verip uyarı yayınladı öte yandan 5 günlük hava durumu haritası dikkat çekti.

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İstanbul'da kar yağışı etkisini artırırken, Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Maltepe ve Tuzla'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşları uyardı. Meteoroloji de İstanbul için uyarı yayınlayarak kar sağanağı beklendiği belirtilerek sarı alarm verdi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hemşehrilerim, İstanbul'da olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don olayları etkisini sürdürüyor. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Motokuryelerin trafiğe çıkış kısıtlaması devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den kar sağanağı uyarısı

İstanbul için sarı kodlu uyarı veren Meteoroloji açıklamasında, "Aralıklı ve yerel olarak kar sağanakları beklendiğinden başta yüksek kesimler olmak üzere ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.