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Kılıçdaroğlu afet bölgesine gidiyor: Gün içinde bilgi paylaşacağım

Kılıçdaroğlu afet bölgesine gidiyor: Gün içinde bilgi paylaşacağım

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve büyükşehir belediye başkanları Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremin ardından afet bölgesine gidiyor. Kılıçdaroğlu, gün içinde bilgi paylaşacağını duyurdu.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından bugün afet bölgesini yerinde incelemek için yola çıkıyor.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından “Bölgeye geçiyorum. Gün içinde bilgi paylaşacağım” mesajını yayınladı.

Kılıçdaroğlu’nun, büyükşehir belediye başkanları ile birlikte bugün saat 13.30’da Adana’ya, ardından Hatay’a gitmesi planlanıyor.

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