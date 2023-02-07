Mersin Şehir Hastanesi'nin depremde zarar gördüğü iddiası! Açıklama geldi

Depremlerde Mersin Şehir Hastanesi'nin de zarar gördüğü iddialarına yönelik sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Mersin İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kentte Mersin Şehir Hastanesi başta olmak üzere tüm sağlık tesislerinin tam kapasiteyle, personelin de olağanüstü özveriyle deprem bölgesinde gelen yaralılara hizmet verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Mersin Şehir Hastanesinin depremden zarar gördüğüne dair yapılan paylaşımlar gerçek dışı olup bilgi kirliliği oluşturan hesaplar hakkında gerekli işlemler adli merciler tarafından yapılmaktadır." ifadesi kullanıldı.