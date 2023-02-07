BIST 4.539
DOLAR 18,83
EURO 20,17
ALTIN 1.130,87
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

"Göçük altındayım" paylaşımı yapmıştı! Karar verildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
"Göçük altındayım" paylaşımı yapmıştı! Karar verildi

AFYONKARAHISAR’da sosyal medya üzerinden deprem bölgesinde göçük altında olduğunu iddia edip ‘dezenformasyon’ içerikli paylaşımlar yapan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Twiter’de @brahimz93715765 rumuzlu bir şahsın göçük altında olduğunu belirterek dezenformasyon içerikli paylaşımlar yaptığını tespit etti.

Yapılan inceleme de şahsın İbrahim Ö. (23) isimli şahıs olduğu belirlendi. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile polis ekipleri tarafından gözaltına alındı şahıs sabah saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem profesörü Ahmet Ercan şok etti! Göçük atında 184 bin kişi var
Deprem profesörü Ahmet Ercan şok etti! Göçük atında 184 bin kişi var
Kılıçdaroğlu afet bölgesine gidiyor: Gün içinde bilgi paylaşacağım
Kılıçdaroğlu afet bölgesine gidiyor: Gün içinde bilgi paylaşacağım
Mersin Şehir Hastanesi'nin depremde zarar gördüğü iddiası! Açıklama geldi
Mersin Şehir Hastanesi'nin depremde zarar gördüğü iddiası! Açıklama geldi
Hatay haritadan silindi! Haberi aldı Antalya'dan geldi söyledikleri yürek burktu
Hatay haritadan silindi! Haberi aldı Antalya'dan geldi söyledikleri yürek burktu
İstanbul'a kuvvetli kar sağanağı geliyor! Meteoroloji 'sarı alarm' verip uyardı
İstanbul'a kuvvetli kar sağanağı geliyor! Meteoroloji 'sarı alarm' verip uyardı
Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a araç girişi yasaklandı! Ölü sayısı artıyor! Dakika dakika deprem haberleri...
Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'a araç girişi yasaklandı! Ölü sayısı artıyor! Dakika dakika deprem haberleri...
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Sınavlar ertelendi
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Sınavlar ertelendi
THY, 80 uçuş gerçekleştirdi! Binlerce gönüllü deprem bölgesine gitti
THY, 80 uçuş gerçekleştirdi! Binlerce gönüllü deprem bölgesine gitti
Depremde son durum! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay acı bilançoyu açıkladı
Depremde son durum! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay acı bilançoyu açıkladı
Kahramanmaraş'ta kaderin böylesi! Kızına hediye diye 'mezar' aldı
Kahramanmaraş'ta kaderin böylesi! Kızına hediye diye 'mezar' aldı
Vatandaş ağlayarak yardım istedi Nurettin Canikli yüzüne bile bakmadı! Bu tavırları olay oldu açıklama geldi
Vatandaş ağlayarak yardım istedi Nurettin Canikli yüzüne bile bakmadı! Bu tavırları olay oldu açıklama geldi
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması
BOTAŞ'tan doğal gaz açıklaması