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İlanda depreme dayanıklı yazıyordu ilk yıkılan binalardan oldu 2 milyon 850 bin TL'ye satılıyor

İlanda depreme dayanıklı yazıyordu ilk yıkılan binalardan oldu 2 milyon 850 bin TL'ye satılıyor

Malatya'da henüz bir yıl önce yapılmış bir bina Kahramanmaraş merkezli depremde çöktü ve yan yattı. 28 Ocak tarihli bir ilanda binada yer alan bir daire 2 milyon 850 bin TL'ye satılıyor. İlanda binanın deprem yönetmeliğine uygun olduğu yazıyor.

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Kahramanmaraş merkezli 7,6'lık depremde Malatya'da henüz bir yıl önce yapılan bir binada çökme yaşandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir sitede yer alan ve deprem sonrası yan yatan binanın internetteki ilanında deprem yönetmeliğine uygun olduğu yazıyor.

28 Ocak tarihli ilanda binada yer alan bir evin satış bedeli 2 milyon 850 bin TL olarak gözüküyor.

Deprem yönetmeliğine uygun

Depremde çöken bina için ilan açıklamasında "Bina son deprem yönetmeliğine uygun olup reyde temel 35/40 beton kullanılmış olup, tüm malzemeler 1. sınıf kalite ve işçilik ile tamamlanmıştır" yazıyor.

Bölgede artçılar devam ederken uzmanlar evlere girilmemesi uyarısı yapıyor. 

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