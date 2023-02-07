2 yeğeni enkaz altında kalan dayı sinir krizi geçirdi kimse onu sakinleştiremedi

Anneanne Nurhayat Sessizoğlu ile birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren enkazın bulunduğu alana gelen acılı anne Fatoş Tazeoğlu, “Çocuklarım enkaz altında, kurtarılmalarını bekliyorum, ne olur yardım edin” diyerek gözyaşlarına boğuldu. Aynı anda enkaz bölgesinde bulunan dayı ise sinir krizi geçirdi. Diz çöküp dua eden acılı dayı İbrahim Sessizoğlu çevresindeki yakınları tarafından güçlükle teselli edildi.