Depremin en acı hikayesi! Minik Arda'yı ölümden öyle bir şey kurtardı ki...
KAHRAMANMARAŞ Elbistan'da yaşanan 7.6'lık deprem sonrası enkaz altından acı hikayeler geliyor. Ailesiyle birlikte enkaz altında kalan 8 yaşındaki Arda, 22 saat sonra kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan Arda bakın nasıl kurtulmuş...
Kahramanmaraş Elbistan'da meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde, ilçede bulunan birçok bina yıkıldı. 8 yaşındaki Arda Gül ve ailesi oturdukları evin yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.
Enkazın altında kalan Arda'nın annesi, babası ve babaannesi hayatını kaybetti.
Enkaz altında Arda'nın sesini duyan akrabaları, durumu yetkililere haber verdi. Polis Arama-Kurtarma ve AFAD ekipleri, 8 yaşındaki Arda Gül’ü kurtarmak için çalışma başlattı.
Binanın üzerine bulunan molozlar kepçe yardımıyla kaldırıldı. Ailesiyle birlikte enkazın içinde sıkışan Arda Gül için 13 saatlik bir çalışma yürütüldü.