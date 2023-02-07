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Bakanlık himayesinde depremzedeler için 'e-Seferberlik' başlatıldı!

Bakanlık himayesinde depremzedeler için 'e-Seferberlik' başlatıldı!

Ticaret Bakanlığı, depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlattı. Yine Bakanlık, deprem sonrası acil ihtiyaç malzemelerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak ülke genelinde denetimler başlatıldığını açıkladı. Fırsatçılık yapanlara en ağır ceza kesilecek...

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Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı himayesinde, depremden zarar gören vatandaşların öncelikli ihtiyaç ürünlerinin satılacağı e-Ticarette Deprem Yardımlaşma Seferberliği (e-Seferberlik) başlatıldı.

Gönüllülük esasına göre yürütülecek e-Seferberliğe elektronik ticaret pazar yerleri, bu platformlarda faaliyet gösteren satıcılar ile kargo ve lojistik işletmecileri katılım sağlayacak.

İhtiyaç ürünlerinin satışının yapılacağı e-Seferberlik’te elektronik ticaret pazar yerleri satıcılardan herhangi bir komisyon bedeli alınmayacak, satıcılar da ürünlerini indirimli fiyatla satışa sunacak.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli olmak üzere 10 ili etkileyen depremlerden sonra gerçekleşen fahiş fiyat artışlarına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Üzücü hadise sırasında acil ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarında fahiş fiyat artışı yapıldığı iddialarına yönelik olarak Bakanlığımızca ülke genelinde denetimler başlatılmıştır. Ayrıca elektronik ticaret pazaryerlerine de gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılar yapılmıştır.

Bu kapsamda, yaşadığımız bu olağanüstü dönemde devletimiz ve milletimiz büyük bir dayanışma örneği göstererek birbirine kenetlenmişken depremden etkilenen vatandaşlarımızın mağduriyetini suistimal etmeye yönelik her türlü fırsatçılık faaliyetleri Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir.

Bu tür fırsatçılık eylemlerinde bulunanlara karşı bakanlığımızca en ağır idari yaptırım cezalarının uygulanacağından hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın."

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