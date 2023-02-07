Kol nakli yapılmıştı! Mustafa Sağır depremde hayatını kaybetti

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 7 yıl önce kol nakli yapılan Mustafa Sağır'ın deprem sonucu Adıyaman'da hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinden gelen haberler ne yazık ki çok kötü. 7 yıl önce kol nakli yaptığımız Mustafa Sağır'ı da kaybettik. Oysa yıllar sonra kavuştuğu kollarıyla nasıl da yaşamı kucaklamıştı. Sayı arttıkça kavramak zorlaşıyor belki ama her bir kaybın önemi büyük." ifadelerine yer verdi.

Adıyaman'da, tarlada bulduğu amonyum sülfat ile amonyum nitrat karışımının patlaması sonucu iki kolunu da kaybeden 36 yaşındaki Mustafa Sağır'a, 2 Şubat 2016'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki Emin Konar'ın bağışlanan kolları nakledilmişti. Sağır, naklin ardından memleketi Adıyaman'a dönmüştü.