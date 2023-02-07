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Depremi fırsat gören teröristler hudut karakoluna saldırdı

Depremi fırsat gören teröristler hudut karakoluna saldırdı

Kilis Öncüpınar Hudut Karakoluna saldırı düzenleyen PKK/YPG teröristlerine Türk Silahlı Kuvvetleri misliyle karşılık verdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na çok namlulu roketatar (ÇNRA) ile saldırı düzenlediğini, terör hedeflerine misliyle karşılık verildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi" denildi.

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