BIST 4.614
DOLAR 18,83
EURO 20,15
ALTIN 1.131,94
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Charlie Hebdo'nun deprem karikatürüne tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Charlie Hebdo'nun deprem karikatürüne tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'deki depremleri nefret diliyle karikatürize eden Fransız Charlie Hebdo dergisine ''Modern barbarlar! Kin ve nefretinizde boğulun.'' sözleriyle tepki gösterdi.

Abone ol

Fransız Charlie Hebdo dergisi, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin sosyal medyada nefret suçu teşkil eden paylaşımda bulunarak büyük tepki çekti.

Daha önce Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürler yayımlayan Charlie Hebdo, bu kez de binlerce kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'deki depremleri nefret diliyle karikatürize etti.

Derginin Twitter hesabında, "Türkiye'de deprem" başlığıyla yapılan paylaşımda, yıkılan binalar ile devrilen bir aracın bulunduğu çizimin üstüne "Tank göndermeye ihtiyaç kalmadı." yazıldı.

Derginin "günün çizimi" notuyla paylaştığı nefret paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı.

Kalın: Modern barbarlar

Söz konusu karikatüre Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan sert tepki geldi.

Kalın, Twitter'dan ''Modern barbarlar! Kin ve nefretinizde boğulun.'' paylaşımında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Kırşehir'de cemaat dua ederken depreme yakalandı
Kırşehir'de cemaat dua ederken depreme yakalandı
TFF'den Süper Lig dahil tüm müsabakalarla ilgili flaş açıklama
TFF'den Süper Lig dahil tüm müsabakalarla ilgili flaş açıklama
Depremi fırsat gören teröristler hudut karakoluna saldırdı
Depremi fırsat gören teröristler hudut karakoluna saldırdı
Bakanlık himayesinde depremzedeler için 'e-Seferberlik' başlatıldı!
Bakanlık himayesinde depremzedeler için 'e-Seferberlik' başlatıldı!
Kol nakli yapılmıştı! Mustafa Sağır depremde hayatını kaybetti
Kol nakli yapılmıştı! Mustafa Sağır depremde hayatını kaybetti
Kızı 30 saat sonra enkazdan çıktı babası sevinçten ağladı! Yanındayım, korkma...
Kızı 30 saat sonra enkazdan çıktı babası sevinçten ağladı! Yanındayım, korkma...
"Göçük altındayım" paylaşımı yapmıştı! Karar verildi
"Göçük altındayım" paylaşımı yapmıştı! Karar verildi
İlanda depreme dayanıklı yazıyordu ilk yıkılan binalardan oldu 2 milyon 850 bin TL'ye satılıyor
İlanda depreme dayanıklı yazıyordu ilk yıkılan binalardan oldu 2 milyon 850 bin TL'ye satılıyor
Deprem profesörü Ahmet Ercan şok etti! Göçük atında 184 bin kişi var
Deprem profesörü Ahmet Ercan şok etti! Göçük atında 184 bin kişi var
Kılıçdaroğlu afet bölgesine gidiyor: Gün içinde bilgi paylaşacağım
Kılıçdaroğlu afet bölgesine gidiyor: Gün içinde bilgi paylaşacağım
Mersin Şehir Hastanesi'nin depremde zarar gördüğü iddiası! Açıklama geldi
Mersin Şehir Hastanesi'nin depremde zarar gördüğü iddiası! Açıklama geldi
Hatay haritadan silindi! Haberi aldı Antalya'dan geldi söyledikleri yürek burktu
Hatay haritadan silindi! Haberi aldı Antalya'dan geldi söyledikleri yürek burktu