Ümraniye’de 25 kadın depremzedeler için bir arada: Eldiven, atkı ve bere dikiyorlar

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Meslek Edindirme Kursları'nda öğretmenlik yapan 25 kadın, depremzedeler için patik, eldiven, atkı, bere ve yelek dikiyor.

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Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü Meslek Edindirme Kursları’nda görev yapan 25 kadın öğretmen, deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine patik, eldiven, atkı, bere ve yelek dikiyor. Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi’nde bir araya gelen kadınların hazırladıkları ürünler, Ümraniye Belediyesi’ne ait tırlarla bu gece yola çıkacak. Depremzedeler için durmadan üreten kadınlar hafta boyunca deprem bölgesine gitmesi için patik, eldiven, atkı, bere ve yelek dikmeye devam edecek.

Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sibel Cansu, “Personelimizle birlikte deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için bir çalışmaya girdik. Giyim hocalarımız ve diğer personelimiz ile birlikte yaklaşık 25-30 kişiyiz. Toplayabildiğimiz kadar polar kumaşını topladık. Atkı, bere, patik ve yelek üretiyoruz. Çocuklar, kadınlar ve erkekler için ebat ebat üretiyoruz. Niyetimiz, bu akşamki sevkiyatta yetişebilmek. Hafta sonuna kadar bu çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kurs hocası Melike Demir, “Ürettiğimiz ürünleri deprem bölgesine göndereceğiz. Eldiven, patik, atkı ve bere yapıyoruz. Deprem bölgesindeki insanları sıcak tutabilmek için bir araya geldik. Umarım oradaki insanlara faydası olur. Bugün 250-350 adet kadar üretmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.