AK Parti milletvekili Yakup Taş depremde enkaz altında kalarak öldü! Acı haberi böyle duyurdu

7.7 şiddetindeki depremde Adıyaman'daki evinde ailesiyle birlikte enkaz altında kalan AK Parti Milletvekili Yakup Taş'tan acı haber geldi. Ekipler Milletvekili Yakup Taş'ın cansız bedenine ulaştı...

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Kahramanmaraş Pazaryeri merkezli 7.7 şiddetindeki depremde Adıyaman'da ailesi ile birlikte enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti. Taş, ailesiyle birlikte 9 katlı aile apartmanında depreme yakalanmış, binanın tamamen yıkıldı öğrenilmişti.

AK Parti milletvekili Metin Yavuz, acı haberi "AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun." mesajıyla duyurdu.

Yakup Taş'ın kişisel hesabından dün “Vekilimiz ve ailesi enkaz altında. Yaşadığı apartman tamamen yıkılmış durumda” bilgisi verilmişti.