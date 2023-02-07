BIST 4.614
DOLAR 18,83
EURO 20,15
ALTIN 1.131,94
HABER /  POLİTİKA

AK Parti milletvekili Yakup Taş depremde enkaz altında kalarak öldü! Acı haberi böyle duyurdu

AK Parti milletvekili Yakup Taş depremde enkaz altında kalarak öldü! Acı haberi böyle duyurdu

7.7 şiddetindeki depremde Adıyaman'daki evinde ailesiyle birlikte enkaz altında kalan AK Parti Milletvekili Yakup Taş'tan acı haber geldi. Ekipler Milletvekili Yakup Taş'ın cansız bedenine ulaştı...

Abone ol

Kahramanmaraş Pazaryeri merkezli 7.7 şiddetindeki depremde Adıyaman'da ailesi ile birlikte enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş hayatını kaybetti. Taş, ailesiyle birlikte 9 katlı aile apartmanında depreme yakalanmış, binanın tamamen yıkıldı öğrenilmişti.

AK Parti milletvekili Metin Yavuz, acı haberi "AK Parti Adıyaman Milletvekilimiz Yakup TAŞ'ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Rabbim vekilimize ve tüm deprem şehitlerimize rahmeti ile muamele eylesin. Mekanları cennet olsun." mesajıyla duyurdu.

Yakup Taş'ın kişisel hesabından dün “Vekilimiz ve ailesi enkaz altında. Yaşadığı apartman tamamen yıkılmış durumda” bilgisi verilmişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Enkaz altından can kurtarma yarışı! İşte enkazdan sağ çıkarılanlar! 2 aylık bebek 30 saat dayandı...
Foto Galeri Enkaz altından can kurtarma yarışı! İşte enkazdan sağ çıkarılanlar! 2 aylık bebek 30 saat dayandı... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Çağlar Söyüncü, Leicester’da Türkiye için yardım topladı
Çağlar Söyüncü, Leicester’da Türkiye için yardım topladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Charlie Hebdo'nun deprem karikatürüne tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Charlie Hebdo'nun deprem karikatürüne tepki
Kırşehir'de cemaat dua ederken depreme yakalandı
Kırşehir'de cemaat dua ederken depreme yakalandı
TFF'den Süper Lig dahil tüm müsabakalarla ilgili flaş açıklama
TFF'den Süper Lig dahil tüm müsabakalarla ilgili flaş açıklama
Depremi fırsat gören teröristler hudut karakoluna saldırdı
Depremi fırsat gören teröristler hudut karakoluna saldırdı
Bakanlık himayesinde depremzedeler için 'e-Seferberlik' başlatıldı!
Bakanlık himayesinde depremzedeler için 'e-Seferberlik' başlatıldı!
Bakan Bozdağ talimat verdi: Deprem bölgelerine 66 ilave savcı görevlendirildi
Bakan Bozdağ talimat verdi: Deprem bölgelerine 66 ilave savcı görevlendirildi
Kol nakli yapılmıştı! Mustafa Sağır depremde hayatını kaybetti
Kol nakli yapılmıştı! Mustafa Sağır depremde hayatını kaybetti
Kızı 30 saat sonra enkazdan çıktı babası sevinçten ağladı! Yanındayım, korkma...
Kızı 30 saat sonra enkazdan çıktı babası sevinçten ağladı! Yanındayım, korkma...
"Göçük altındayım" paylaşımı yapmıştı! Karar verildi
"Göçük altındayım" paylaşımı yapmıştı! Karar verildi
İlanda depreme dayanıklı yazıyordu ilk yıkılan binalardan oldu 2 milyon 850 bin TL'ye satılıyor
İlanda depreme dayanıklı yazıyordu ilk yıkılan binalardan oldu 2 milyon 850 bin TL'ye satılıyor