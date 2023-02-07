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Çağlar Söyüncü, Leicester’da Türkiye için yardım topladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çağlar Söyüncü, Leicester’da Türkiye için yardım topladı

Premier Lig’de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, depremzedeler için Leicester şehrinde yardım topladı.

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İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’de futbol hayatını sürdüren milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Türkiye’de meydana gelen depremlerden etkilenen vatandaşlar için Leicester şehrinde yardım topladı.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Leicester'dan canım ülkem Türkiye'ye... Herkese kalbimin en derin yerinden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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