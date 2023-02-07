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İskenderun'da enkazdan çıktı çocuğun ilk sözleri duygulandırdı

İskenderun'da enkazdan çıktı çocuğun ilk sözleri duygulandırdı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde saatler sonra enkaz altından çıkarılan çocuğun ilk sözü, "Ben okula nasıl gideceğim" oldu.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik deprem sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Yıkıma uğrayan yerlerden İskenderun'da, arama kurtarma çalışmalarında güzel haberler de geliyor.

Mucizevi kurtuluşmarın yaşandığı bölgede, 32 saat sonra kurtarılan bir çocuğun ilk sözleri duygulandırdı.

12-13 yaşlarındaki ismi öğrenilemeyen çocuk, enkazdan çıkarılıp sedyeye konulduğunda ilk sözü, "Ben okula nasıl gideceğim" oldu.

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