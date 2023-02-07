Benzin ve motorine indirim geliyor! Deprem bölgesi için flaş karar

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, benzin ve motorin fiyatlarında bu gece yarısı yapılacak indirimin Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde bugünden itibaren geçerli olacağını bildirdi. Deprem bölgesinde bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin 1 lira 30 kuruş indirimli olacak...

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Petrol fiyatlarındaki değişiklik sonrası akaryakıt ürünlerine çifte indirim geliyor. Benzin ve motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 30 kuruş indirimli olacak. PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, Türkiye genelinde gece yarısı başlayacak indirimin deprem bölgelerinde bugünden itibaren uygulanmaya başlayacağını açıkladı.

PÜİS Genel Başkanı Okumuş, deprem bölgesinde bulunanların yakıt sıkıntısı çekmemesi için çalıştıklarını kaydetti. Türkiye'nin depremler sonrası çok zor günlerden geçtiğine işaret eden Okumuş, şunları kaydetti:

"Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde yapılacak indirimin, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ikmal sıkıntısı nedeniyle mağdur olmamaları için ilgili kamu kurumları ve dağıtım şirketlerinin temsilcileri olan PETDER ve ADER Başkanları ile yaptığımız görüşmeler sonucunda deprem bölgesinde bugünden geçerli olması kararını aldık. Bu konuda destek veren başta EPDK olmak üzere ilgili tüm taraflara ve dağıtım şirketlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bugünler para kazanma günü değil, devletin ve milletin yanında olma günüdür. Gün birlik olma, gün yaraları sarma günüdür. Deprem bölgesinde akaryakıt sorunu yok. Tek sorun kötü hava koşulları."