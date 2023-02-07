Doğu Perinçek'ten deprem açıklaması: Bozgunculuğa yer yok

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin yaptığı açıklamada en büyük yanlışın devleti yıpratmak olduğunu belirterek, "Bu koşullarda çaresizliğe yakınmaya yer yok. Karamsarlık bugün en büyük düşmanımızdır.” dedi.

Abone ol

Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek, Kahramanmaraş merkezli deprem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Video açıklama yapan Perinçek, “Acımız büyük ama biz Türk milletiyiz acıyı kuvvete çevirmesini biliriz ve kuvvete çevireceğiz. Kenetleniyoruz. Türk milleti olarak devletimizle, hükümetimizle ordumuzla, polisimizle bütün bir millet olarak kenetleniyoruz.”dedi.

Perinçek’in açıklamasının tamamı şu şekilde;

DEVLETİMİZE ORDUMUZA POLİSİMİZE GÜVENİYORUZ

BOZGUNCULUĞA YER YOK

“Karşılaştığımız sorun, örgütlü olarak devlet gücüyle çözülecek bir sorundur. Onun için bugün en büyük yanlış devletimizi yıpratmaktır. Hükümetimize okları çevirmektir.

Ordumuza, polisimize karşı güvensizlik yaymaktır. Bozgunculuktur. Devlet de var, Hükümet de var, Ordu da var, Polis de var en önemlisi büyük Türk milleti var. Onun için bu yıkıntıların altından kalkarız kalkacağız. Yalnız kalkmakla kalmayacağız. Sorunlarımızı çözmek için bağımsız, birleşen, üreten Türkiye için büyük çözümlere yöneleceğiz. Bu koşullarda çaresizliğe yakınmaya yer yok. Karamsarlık bugün en büyük düşmanımızdır.”

TÜRKİYE OLARAK ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

“Buradan Türk milletinin, devletimizin çalışkanlığıyla, fedakarlıklarıyla, kahramanlıklarıyla çıkarız. Onun için bütün haberlerimizde, birbirimizle görüşürken, konuşurken fitne yok, fesat yok, dedikodu yok. Kahramanlıkları anlatmak var. Fedakarlıkları anlatmak var. Çalışkanlıkları anlatmak var. Çünkü biz kuvvetimizle bu sorunların üstesinden geleceğiz ağlayarak, yakınarak değil. Olağanüstü bir durumun içinde bulunuyoruz. Burada olağanüstü çözümler var.

Olağanüstü durumlarda çözüm her zaman olağanüstüdür. Milletimizin o olağanüstü kahramanlık karakterini şimdi ayağa kaldırıyoruz. Omuz omuza veriyoruz, el ele veriyoruz, yürek yüreğe veriyoruz. Ve göreceksiniz Türkiye bu sorunların üstesinden gelecek ve büyük ufuklara yönelecek.”

HÜKÜMETİMİZ SURİYE’YE HAVA VE KARA SAHASINI DERHAL AÇMALI

“Bu arada değerli komşumuz Suriye'mizin de acısını paylaşıyoruz. Ve komşuluk dayanışmasını elbette göstereceğiz. O nedenle Suriye'ye hava sahasını, kara sahasını hükümetimizin derhal açmasını öneriyoruz. Durum olağanüstü, çözüm olağanüstü, kararlılık azmimiz olağanüstü kahramanlığımızda olağanüstü olacak. Aziz milletim hepinizi yürekten duygularla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.”