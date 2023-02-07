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Galatasaray Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadroya katıyor

Galatasaray Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadroya katıyor

Bir süredir Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak için uğraş veren Galatasaray, oyuncunun transferi için futbolcu ve kulübü Roma ile anlaşma sağladı. Zaniolo'nun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

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Mertens ve İcardi gibi dünya yıldızlarına sahip Galatasaray, Roma'da kadro dışı kalan Nicolo Zaniolo için girişimde bulundu. İtalyan devi, sarı-kırmızılı kulübe Zaniolo'nun bonservis bedeli için "30 milyon Euro'' mesajı gönderdi.

Aslan, bu beklentiye 15 milyon Euro'luk teklifle karşılık verdi. Galatasaraylı yöneticiler ise dün özel uçakla Roma'ya gitti. Oyuncunun detaylı sağlık kontrolleri yapılırken, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, sarı-kırmızılı futbolseverlere müjdeyi verdi.

G.Saray'ın, 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığı ve imzaların kısa süre içerisinde atılacağı kaydedildi. Anlaşmanın satın alma opsiyonuyla kiralama üzerinden gerçekleştiği belirtildi.

Zaniolo, sağlık kontrollerinden geçmek için yarın özel bir uçakla İstanbul'a gelecek.

Roma futbolcusu Nicolo Zaniolo, ülkemizde yaşanan deprem için Instagram hesabından paylaşım da yaptı.

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