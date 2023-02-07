Hatay'da enkazdan saatler sonra kurtarılan küçük kız şok içinde sayıkladı

Depremde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da kurtarma çalışmaları devam ederken, bir kız çocuğunun enkaz altından saatler sonra çıkarıldığı anlarda şok içinde 'anne' diye sayıklaması duyanların içini acıttı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri, askerler, Jandarma Arama Kurtarma timleri ve gönüllü vatandaşlar afet bölgesinde tek vücut mücadele veriyor.

Arama kurtarma çalışmalarında kahreden manzaralarla karşılaşılırken zaman zaman da mucize yaşanmaya devam ediyor. Yıkılan bir binanın enkazından kız çocuğu sağ salim çıkarıldı.

Şok içinde olduğu görülen kız çocuğunun kurtarıldığı anlarda 'anne' diye sayıklaması duyanların içini acıttı.