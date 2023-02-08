Kahramanmaraş depremini bilen Naci Görür yakında deprem olacak yeri söyledi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler ile sarsılan Türkiye'de bilanço giderek büyüyor. Saatler geçikçe can kaybının sayısı artarken, mucize kuruluşlar yüreklere umut olmaya devam ediyor. 3 ay önce yaptığı açıklamalarla depremi bilen Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, iki ile daha dikkat çekti ve "Burası yakınlarda kırılabilir" diyerek uyarıda bulundu.

Türkiye 2 günden beri Kahramanmaraş'ta yaşanan korku dolu deprem ile sarsılıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilde etkisini gösteren 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremin etkileri halen bitmiş değil. Peş peşe artıçı sallantılar görülürken yardım ekiplerinin çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Yaşanan deprem öncesi uyarılarda bulunan ve Kahramanmaraş depreminin bilen Prof. Dr. Naci Görür yine çok çok önemli uyarılarda bulundu.

Daha önce yaptığı açıklamalarla Kahramanmaraş’ta beklenen depreme dikkat çeken Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı canlı yayında iki ile daha dikkat çekti. "Burası yakında kırılır. Çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum" diyen Görür, deprem olacak yeri yeni açıkladı.

"Elazığ-Bingöl arası çok yakında kırılır"

Prof. Dr. Naci Görür, Erzincan, Bingöl, Karlıova arasında Yedisu fayına dikkat çekerek, "Burada her zaman depremler olabilir ama, en ağırlıklı olarak Erzincan, Bingöl, Karlıova arasında Yedisu fayının bulunduğu yer var. En son 1790'larda olmuş. Burası yakında kırılır. Çok beklemeyeceğimizi düşünüyorum. Bir de Türkiye'nin güney batı yöresi de biraz sıkıntılı. Zaman zaman büyük depremler üretiyor" açıklamasında bulundu.

"Dilimizde tüy bitti"

Dün depremin ardından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri çeken Prof. Dr. Naci Görür, "Arkadaşlar, çok üzgünüm ama Maraş’ın Pazarcık yöresinde 7,5 büyüklüğünde deprem oldu. Çok büyük bir deprem umarım zaiyatımız az olur. Bu depremin gelmekte olduğunu yerbilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti. Hiç kimse ne diyorsunuz diye tepki bile vermedi” açıklamasında bulunmuştu.