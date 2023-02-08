Enkaz altında şişe kapağıyla su içirdiler! Mucizenin adı Muhammed bebek: 44 saat sonra kurtarıldı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay'da çöken binanın enkazı altında kalan 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardılar. Ekipler 2 yaşındaki Muhammed'e elleri ile su içirdi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem oldu. İki deprem, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Depremlerde binlerce insan hayatını hayatını kaybetti. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Büyük sevinç yarattı

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor. İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı Kartal Grup Amirliği, Ekipleri Hatay Defne Mahallesi'ndeki enkazda 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardı. Enkaz altında susayan bebeğe şişenin kapağıyla su verildi. Muhammed'in kurtarılması büyük sevinç yarattı.

Enkazdan çıkartılan bebek sağlık ekiplerine teslim edildi.