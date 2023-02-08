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Gaziantep'te depremi fırsat bildiler! Ekmeğin fiyatını duyanlar 'yazıklar olsun' dedi

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından fırsatçılar Gaziantep'te sahneye çıktı. Hasarın büyük olduğu şehirde bir fırında çekilen görüntüler pes dedirtti. Bir kadının "Ekmek kaç para?" sorusuna, fırıncı, "14 TL" yanıtını verdi. Vatandaş, "Böyle bir durumda bile şunu yapabiliyorsunuz. Hiçbir şey demiyorum." sözleriyle tepki gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler bölgede ağır yıkıma neden oldu.İki depremde Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da çok sayıda bina yıkıldı, binlerce vatandaş hayatını kaybetti.

Ekmeği 14 liraya satıyor
Depremin ardından fırsatçılar çok geçmeden sahneye çıktı. Gaziantep'te bir ekmek fırınında çekilen görüntüler, pes dedirtti. Onlarca insanın olduğu ekmek fırınına gelen bir kadın, "Ekmek kaç para?" diye sordu. Fırıncı, "14 TL" yanıtını verdi.

"14 liraya ekmek mi olur ya"
Aldığı yanıt karşısında vatandaş, "Böyle bir durumda bile şunu yapabiliyorsunuz. Hiçbir şey demiyorum." sözleriyle tepkisini gösterdi. Bir başka vatandaş ise, "14 liraya ekmek mi olur ya" diye isyan etti. Ayrıca sosyal medyaya düşen görüntülere tepki gösterenler 'yazıklar olsun', 'İnsanlar cebindeki son parayı depremzedeler için yolluyor. Siz de üç kuruş fazla para kazanma derdindesiniz', 'Güzel ülkemizde insanlarımız yardım kuyruğunda fırsatçı kesim işbaşında' gibi paylaşımlarda bulundular.

10 şehirde fırınlar ücretsiz ekmek dağıtacak
Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dün yaptığı açıklamada, depremin vurduğu 10 şehirde vatandaşların fırınlardan ekmeklerini ücretsiz bir şekilde alabileceğini söylemişti. Oktay, "Tüm illerimizde normal aşevleri, beslenme merkezleri kuruldu. Kızılay başkanlığında beslenme hizmet grubumuz, bakanlarımızın koordinasyonunda, mülki idarenin fiilen yürütmesinde beslenme faaliyetleri devam etmekte. 10 ilimizde ve ilçelerimizde fırınlardan vatandaşlarımızı ekmeklerini alabilirler. Ücretsiz şekilde alabilirler. Biz zaten gerekli koordinasyon yapıyoruz fırınlarımızla." ifadelerini kullanmıştı.

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