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Canlı yayında zor şartlar gözler önüne serildi! Işıklar kapatılınca, enkaz alanı karanlığa gömüldü!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Zülfikar Ali Aydın Hatay'da yürütülen çalışmaların çok zor şartlarda yürütüldüğünü canlı yayında gösterdi. Ersoy, yayın için kurulan ışıkları kapattırarak çalışmaların zifiri karanlıkta yürütüldüğünü gösterdi.

Kahramanmaraş merkezli iki deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Depremde binlerce kişi yaşamını yitirdi. Enkaz altında kalan vatandaşlar için de arama kurtarma çalışmaları zor şartlarda aralıksız devam ettirilmeye çalışılıyor.

Işıksız bir şekilde çalışmalar gece de devam ediyor
Arama kurtarma faaliyetlerinin ne kadar zor şartlarda yapıldığı canlı yayına yansıdı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Zülfikar Ali Aydın Hatay'da yürütülen çalışmalarının durumunu göstermek için yayın sebebiyle kurulan ışıkları kapattı ve ekran siyaha döndü. Çalışmaların ışıksız bir şekilde gece de devam ettiğini gösteren görüntü sosyal medyada olay oldu.

60 binden fazla personel görev yapıyor
Bölgede, AFAD, PAK, Jandarma, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, itfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, STK ve gönüllüler, güvenlik, yerel destek ve uluslararası arama kurtarma ekiplerinden toplam 59 bin 971 personel görev yapıyor.

Diğer ülkelerden yardım için gelen 3 bin 251 personel de afet bölgesine sevk edildi. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 4 bin 746 araç sevk edildi.

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