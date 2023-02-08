Acun Ilıcalı'dan deprem bölgesine büyük bağış! 100 tır dolusu gönderdi ve üstüne de...
Tüm Türkiye, Kahramanmaraş depreminde yaraları sarmak için harekete geçerken, depremzedeler için bağış yapan ünlü isimler oldu. Acun Ilıcalı'dan deprem bölgesine büyük bağış geldi. Haluk Levent, Acun Ilıcalı'nın deprem bölgesine yaptığı yardımı duyurdu.
Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Ünlü isimler de bölgeye yardım kampanyası başlattı.
Sanatçı kişiliğinin yanında son dönemde kurduğu AHBAP Derneği'ndeki çalışmalarla da adından sıkça söz ettiren Haluk Levent, Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından afetzedelere destek kampanyası başlattı.
Haluk Levent, dün yaptığı paylaşımda da Kıvanç Tatlıtuğ, Mustafa Ceceli, Edis Görgülü, Burak Deniz, Hakan Balta-Derya Balta, Emre Kılınç ve Merih Demiral’ın para yardımında bulunduğunu belirtmişti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Levent, birçok ünlünün yardım yaptığını duyurdu. Ünlü isim son olarak Acun Ilıcalı'dan gelen yardımı açıkladı.