Karsu Dönmez gözyaşlarına boğuldu! Depremde kayboldular: Nenem, halam, kuzenlerim yok

KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı etkiye neden olan iki depremde binlerce kişi ölürken, müzisyen Karsu Dönmez, Hatay'daki akrabalarından haber alamadığını söyledi.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından enkaz altında kalanlar için kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Hatay'dan Hollanda'ya göçen Türk kökenli ailenin kızı olan Karsu Dönmez, aile üyelerinin fotoğraflarını paylaşarak, "Türkiye ve Suriye'deki tüm insanlara yardım edin" dedi.

"Nenem, halam, kuzenlerim yok"

Karsu, "Ben de bir mesaj yollamak istedim herkese. 'Karsu sen nasılsın, ailen nasıl?' diye soruyorsunuz hep. Bizde çok kayıp var. Nenem, halam, kuzenlerim yok. Hatay'a çok yardım gitmediğini duyuyorum ailemden. Sağ olun hep soruyorsunuz. Burada elimizden ne gelirse yapıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu.