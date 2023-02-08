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Deprem anında bir ailenin çaresizliği! Korkunç görüntüler depremin şiddetini gözler önüne serdi

KAHRAMANMARAŞ'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ili vurdu. Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük bir yıkıma neden olan deprem anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan video Türkiye'yi yasa boğan depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Türkiye 2 günden beri Kahramanmaraş'ta yaşanan korku dolu deprem ile sarsılıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilde etkisini gösteren 7,7 ve 7,6'lık iki büyük depremin etkileri halen bitmiş değil.

Ekipler deprem bölgelerinde göçük altında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken Cumhuriyet tarihinin en büyük ikinci depreminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda depreme yakalanan ailenin çaresizliği ve deprem anında korkunç bir şekilde sallanan bina Türkiye'yi yasa boğan depremin şiddetini gözler önüne serdi. 

"Anne gel anne ne olur gel"
Deprem anını kayda alan bir kadının kapı girişine tutanarak ayakta güçlükle durmaya çalışan annesine, "Anne gel anne ne olur gel" diyerek seslenmesi ve sonrasında  dairenin kapısını açarak depremden kaçmaya çalıştıkları video sosyal medyada çokça paylaşıldı. Öte yandan yapılan paylaşımlarda ailenin akıbeti ile ilgili net bir bilgi yer almadı. 

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