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5 yaşındaki Yağmur enkaz altından seslendi: Çok üşüyorum baba...

KAHRAMANMARAŞ depreminde enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur’un babası ve kurtarma ekipleriyle konuşması herkesi ağlattı. “Çok üşüyorum, ellerim bembeyaz oldu. Anneanneme gitmek istiyorum baba” diyen 5 yaşındaki Yağmur kurtarılarak babasına kavuştu.

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından kurtarma ekipleri canla başla mücadelesini sürdürken, henüz ulaşımalayan enkazlar var. Kahramanmaraş’ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur, kurtarma ekiplerince yaşam üçgeninden çıkarıldı.

Babasının başında sürekli moral verdiği küçük Yağmur, “Çok üşüyorum baba” demesiyle izleyenlerin yüreğini burktu. "Anneanneme gitmek istiyorum, ellerim bembeyaz oldu” baba diyen Yağmur’a yanıbaşındaki babası destek verdi.

Babası, “Deliği açtılar, yaklaştılar sana Yağmur, koltuğun oradalar. Deldiler. Sana soğuk gelmesin diye rüzgarı kesiyorum” ifadelerini kullandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD ve kurtarma ekiplerince çıkarılan Yağmur’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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