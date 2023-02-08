Mehmet Akif Ersoy canlı yayında ışıkları kapattırdı ortaya çıkan manzara şoke etti
Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, Hatay'da arama kurtarma çalışmalarınında ışıkları kapattırdı. Ekran başındakiler ve stüdyoda bulunanlar gördükleri manzara karşısında dondu kaldı.
Hatay'da deprem arama kurtarma çalışmalarını izleyen Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, sahada yaşanılan zorlukları çarpıcı biçimde gösterdi.
Zifiri karanlık
Enkaz alanından canlı yayınla bağlanan Ersoy, "meseleyi çıplak çıplak gösterelim" dedi ekibin ışıklarını kapattırdı. Ekran bir anda zifiri karanlığa büründü.
Nagehan Alçı, "korkunç bir şey" derken, Kübra Par "Çok etkileyici Mehmet Akif. Gerçek manzara ekranlarda" ifadelerini kullandı.