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Hafize Öksüz'ün sözleri herkesi hüzne boğdu Erdoğan Aktaş böyle ağladı

Türkiye yasa boğan depremle ilgili Prof. Dr. Hafize Öksüz'ün sözleri Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Öksüz'in "Burası çok soğuk, çorap gönderin, ayaklarımız çok üşüdü" sözleri üzerine Erdoğan Aktaş gözyaşlarını tutamadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye yasa boğuldu. Büyük depremin ikinci gününde ise bilanço daha da ağırlaşıyor.

Erdoğan Aktaş'ın sunumuyla ekrana gelen tv100 deprem özel yayınına bağlanan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hafize Öksüz'ün sözleri Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu.

"Ayaklarımız çok üşüdü"

Öksüz yaşadıklarını "Kahramanmaraş’a Türkiye’nin her yerinden ilaç, malzeme, serum, çocuklar için mamalar, bezler, montlar, pantolonlar, kazaklar her şey göndermeniz gerekiyor. Burası çok soğuk, çorap gönderin, ayaklarımız çok üşüdü" sözleriyle anlattı. Öksüz'ün sözleri stüdyoda Aktaş'ı ağlattı. 

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