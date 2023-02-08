Yunan devlet televizyonu sabah haberlerini Kazım Koyuncu'nun şarkısıyla açtı

Yunan devlet televizyonu ERT, sabah haberlerini Türkiye'deki enkaz görüntüleri ve Kazım Koyuncu'nun eseri olan 'Ben Seni Sevdiğimi' şarkısıyla açtı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yankısı tüm dünyada devam ediyor.

Son olarak Yunan devlet televizyonu ERT, bu sabahki yayınını deprem görüntülerinden oluşan bir kliple açtı.

Kliple birlikte Kazım Koyuncu'nun eseri olan 'Ben Seni Sevdiğimi' şarkısıyla açtı. O anlar sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.