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GÜNCEL

Depremde ölenlerin cenazeleri sokaklarda! Hastaneler, morglar dolup taştı...

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük depremde ölenlerin sayısı her dakika artarken, yürekleri paramparça eden görüntüler gelmeye başladı. Adıyaman ve Antakya Devlet Hastanelerinden gelen iki görüntü afetin büyüklüğünü gözler önüne seriyor...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremde ölenlerin sayısı 7 bini aşarken, enkaz altında hala 180 binden fazla canın olduğu belirtiliyor. Arama kurtarma çalışmaları elde olan imkanlar çerçevesinde sürdürülürken, enkaz altından çıkarılan cenazeler artık sokaklara taşmış durumda...

Hastanelerin içi dışı cenaze dolu...

Adıyaman ve Antakya devlet hastanelerinden gelen gelen iki görüntü, hastanelerin içinin ve bahçesinin cenazelerle dolu olduğunu gösterdi. Bazı cenazeler ise yakınları yoksa çıkarıldıkları enkazın yanına bırakılmak zorunda kalınıyor. 

'Ölüm Belgesi' verilemediği için defnedilemiyorlar

Bölgede cenaze işlemleri için de resmi işlemler sağlıklı olarak yapılamadığı için defin işlemlerinin de geciktiği belirtiliyor. Bazı vatandaşlar, "ölüm belgesi alamadığımız için cenazemizi defnedemiyoruz" diye gözyaşı döktü...

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