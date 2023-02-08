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POLİTİKA

AK Parti eski Milletvekili Nursel Reyhanlıoğu, Ekrem İmamoğlu'na saldırdı! 'Abla sen normal değilsin'

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki büyük deprem Türkiye'ye yasa boğarken, akıl almaz bir olay yaşandı. Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üzerine yürüyen AK Parti eski Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu, "Ne geziyorsun Türkiye'yi, sen İstanbul'una bak. Şov yapıyor. İngiliz uşağı defol." dedi. İmamoğlu da çevresindekileri sakinleştirip Öcal'a "sen normal değilsin" demekle yetindi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları dün deprem bölgesinde hareket edip incelemelerde bulunmuştu. Bugün de incelemelerini sürdüren heyette bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kahramanmaraş’ta AK Parti eski Milletvekili Nursel Reyhanlıoğlu’nun sözlü saldırısına uğradı.

İmamoğlu'na 'İngiliz uşağı, defol' diye bağırdı

Reyhanlıoğlu, İmamoğlu’na bağırarak “Ne geziyorsun Türkiye’yi, sen İstanbul’una bak. Defolun gidin buradan. Şov yapma burada. Şov yapıyor. İngiliz uşağı defol.” dedi.

İmamoğlu: Abla sen normal değilsin...

AK Partili Reyhanlıoğlu'na “tamam tamam” diyerek karşılık veren Ekrem İmamoğlu çevresindekileri de sakinleştirmeye çalıştı. Reyhanlıoğlu’na “Abla sen normal değilsin” diyen İmamoğlu bölgeden uzaklaştı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından kayıt altına alındı.

Nursel Reyhanlıoğlu kimdir?

Nursel Reyhanlıoğlu, 3 Mart 1968 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. AKP’nin kuruluşundan itibaren aktif görev alarak, Kahramanmaraş il Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. 26. dönem AKP Kahramanmaraş Milletvekili seçildi.

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