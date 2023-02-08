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İskenderun'da büyük felaket! Yangın yükselen deniz suyu ve enkaz bir arada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin vurduğu yerlerden Hatay'ın İskenderun ilçesinde şimde de deniz seviyesinin yükseliyor. Drone ile çekilen görüntülerde dünden beri yangının devam ettiği İskenderun Limanı'ndaki dumanlar da yer aldı..

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde yıkım oldu, can kayıpları yaşandı.

En çok etkilenen yerlerden Hatay'ın İskenderun ilçesinde ekipler kurtarma çalışmalarına devam ederken dünden itibaren denizin seviyesi ise yükselmeye başladı.

Deniz suyunun sahilden iç kısma doğru yaklaşık 200 metre kadar gelmesi tedirgin etti. Bölge dron ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde İskenderun Limanı'nda dün çıkan ve bugün kontrol altına alınan yangından yükselen dumanlar da görüldü.

Vatandaşlar daha önce böyle bir olayla karşılaşmadıklarını, Türkiye'nin görülmemiş bir afet yaşadığını kaydetti.

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