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50 saat sonra 4 aylık bebek böyle çıkarıldı! Yüzündeki gülümseme ağlattı

Türkiye, deprem sonrası hayatını kaybedenlere ağlıyor! Gaziantep'te yaşanan olay izleyenleri ağlattı. 4 aylık Duru bebek, depremden 50 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. O anlar saniye saniye görüntülenirken arama kurtarma çalışması yapan görevliler ve vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.

Türkiye, deprem sonrası hayatını kaybedenlere ağlıyor! Gaziantep'te yaşanan olay izleyenleri ağlattı. 4 aylık Duru bebek, depremden 50 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. O anlar saniye saniye görüntülenirken arama kurtarma çalışması yapan görevliler ve vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.

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