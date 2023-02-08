50 saat sonra 4 aylık bebek böyle çıkarıldı! Yüzündeki gülümseme ağlattı
Türkiye, deprem sonrası hayatını kaybedenlere ağlıyor! Gaziantep'te yaşanan olay izleyenleri ağlattı. 4 aylık Duru bebek, depremden 50 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. O anlar saniye saniye görüntülenirken arama kurtarma çalışması yapan görevliler ve vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.
Türkiye, deprem sonrası hayatını kaybedenlere ağlıyor! Gaziantep'te yaşanan olay izleyenleri ağlattı. 4 aylık Duru bebek, depremden 50 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. O anlar saniye saniye görüntülenirken arama kurtarma çalışması yapan görevliler ve vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.