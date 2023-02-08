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Show TV Ana Haber spikeri Dilara Gönder canlı yayında çıldırdı! “Böyle ölümlü ders mi olur hocam"

Show TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Dilara Gönder canlı yayında çıldırdı! “Böyle ölümlü ders mi olur hocam" deyip elindeki kağıtları defalarca masaya fırlattı. Konuğu Jeoloji Mühendisi Ziyadin Çakır, sadece kekelemekle kaldı...

Kahramanmaraş merkezli 9 saat arayla 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası yaşanan büyük yıkım, televizyonda canlı yayın yapan sunucuları da çileden çıkarmaya başladı. Son olarak Show TV Ana Haber Bülteni Sunucusu Dilara Gönder, Jeoloji Mühendisi Ziyadin Çakır'ı konuk aldığı yayında yaşananlara isyan etti. 

Bu da mı ders olsun bize! Böyle ders mi olur...

“Böyle ders mi olur hocam ya, böyle ders mi olur? Bu kadar ölümlü ders mi olur? 99’da yeteri kadar ölüm olmadı mı o ders için? Bu da mı ders olsun bize?" diyen Dilara Gönder, "Biz sürekli derslerdeyiz. Biz o dersleri geçemiyoruz ama. Sınav kağıdı hep boş. İşte buyurun sınav kağıdı ekranda. Maraş’ı görelim. Bu sınav kağıdı. Ders dediniz ya. 99 dersinin sınav kağıdı. İzleyicilerimiz tekrar bir görsün. Nasıl geçilemediğini o dersin. Buyrun havadan görüntüler.” ifadelerini kullandı.

Elindeki kağıtları masaya fırlattı... 

Gönder'in tepki gösterdiği o anlarda elindeki kağıtları da masaya fırlattığı görüldü. Gönder kendisine “Maalesef millet olarak balık hafızasına sahibiz.” denince “Valla balıklar bile denizin altında daha güvende. Büyük balık küçük balığı yer ama küçük balıklar bile bizim bu apartmanlarda yaşayan insanlardan daha güvenli” şeklinde konuştu.

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