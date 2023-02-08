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Görüntülere tepki yağıyor! Canlı yayın açıp depremi böyle kutladı: Çok seviniyorum...

Sosyal medyada depremle alay edenlerden sonra şimdi de depreme sevinen biri çıktı! Telefonla evinden canlı yayın açan şahsın, "Çok seviniyorum; Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Antep yıkıldı" demesi tepki çekti.

Sosyal medyada canlı yayın açan bir şahıs, deprem felaketini sevinçli bir şekilde kutladı. O anları izleyen çok sayıda vatandaş, şahsa tepki yağdırdı.  Evin mutfağından canlı yayın açan şahıs, "Çok seviniyorum" diyerek videoya başladı. Ardından da depremin hissedildiği şehirleri sıralayarak, "Rabbim tokadını güzel" vuruyorsun diyerek yayını sonlandırdı.

Söz konusu şahıs, videoda "Çok seviniyorum; Kahramanmaraş yıkıldı, Adana yıkıldı, Antep yıkıldı. Milyon kişi öldü, belki buradaki yayın açan i*neler de gebermiştir. Rabbim, tokadını güzel vuruyorsun. Yıktın mı güzel yıkıyorsun, Allah senden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Yeni gelişme: Tutuklandı

İfadeleri nedeniyle sosyal medyada linç yiyen şahsın kısa sürede polis tarafından gözaltına alındığını öğrenildi. "Ceren Ö." ismini kullandığı öğrenilen şahıs Çağlayan Adliyesine sevk edilmesinin ardından adli makamlarca tutuklandı.

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