Deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şuan itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a geldi. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, can kaybının arttığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şuan itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574. Yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444" bilgisini paylaştı.