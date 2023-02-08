Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem için 'bunlar kader planı içinde olan şeyler' dedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş depreminin merkezi Pazarcık'ta depremzedelerle görüştü. Erdoğan, "Olanlar hep oldu. Bunlar kader planının içinde olan şeyler" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile birlikte Kahramanmaraş'ta depremin merkez üssü Pazarcık'ta AFAD ekiplerinden bilgi aldı.

Basına kontrollü bir şekilde görüntü verilirken, Erdoğan bazı depremzedelerle görüştü. Erdoğan'ın aracına bineceği sırada konuştuğu bir kadın depremzedeye, "Olanlar hep oldu. Bunlar kader planının içinde olan şeyler" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın maden faciasının ardından da “Kader planına inanmış insanlarız, bunlar her zaman olacaktır" demişti. Erdoğan, Soma'da 301 madencinin vefat ettiği maden kazasından sonra da "Bunlar olağan şeylerdir. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun yapısında fıtratında bunlar var" ifadelerini kullanmıştı.