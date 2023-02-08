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Bazı kahramanlar pelerin takmaz! 58 saat sonra gelen mucize: Sağ kurtardılar, gözyaşlarına boğuldular!

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin ardından enkaz altında kalan vatandaşlarımız için ekipler canla başla arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. 28 yaşındaki bir kadın Adıyaman Valiliği karşısındaki binadan 58 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Genç kadın kendisini kurtaran ekiplere teşekkür ederken, “Sonunda çıktım” dedi. Kurtarma ekipleri ise birbirlerine sarılıp gözyaşı döktüler.

Türkiye’nin dört yanından gelen on binlerce kurtarma ekibi, gönüllüler ve askerler bölgede gününü gecesine katıp çalışıyor. Siirt ve Trabzon Sürmene’den gelen kurtarma ekipleri, askerler ve UMKE ekibi Adıyaman Valiliği karşısında bir binadan ses geldiği ihbarı üzerine bir yaşam deliği açıp yaşam seferberliği başlattı.

Enkaz altında sağ olduğu belirlenen 28 yaşındaki Fatma isimli kadın 8 saatlik çalışma sonrası 58.saatte sağ olarak kurtarıldı. Ayağında kırık olan genç kadın kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Büyük mutluluk yaşayan Sürmeneli ekipler de olayı anlatıp birbirlerine sarılarak gözyaşı döktüler. Genç kadının bazı yakınlarının kurtarıldığı, enkaz altında ise hayatını kaybeden 4 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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