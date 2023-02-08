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Enkazın başında 60 saat bekledi! Hüznü ve sevinci aynı anda yaşadı: Acılı babanın feryatları yürekleri dağladı

Depremde yıkılan 5 katlı bir binanın enkazında mahsur kalan aileden kız çocuğu sağ olarak kurtarılırken, erkek çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. 60 saat sonra çocuğunun yaşadığını gören baba, aynı saatlerde diğer evladını kaybettiğini öğrenince sevinci hüznü aynı anda yaşadı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu. Dün akşam Akevler Mahallesi Meltem Sokak Güler Apartmanı’nda enkazdan çıkartılan çocukların ardından bugün de ekipler çalışmalarını sürdürdü.

Aynı apartmanda iki günde 15’e yakın vatandaş sağ olarak kurtarılırken, 3 kişinin de cansız bedenine ulaşıldı. Enkazda mahsur kalanlar için çalışmalar aralıksız sürüyor. Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) ile Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR) OYAK Güvenlik ekibi, Suriyeli bir kız çocuğunu 60 saat sonra enkazdan çıkarttı.

Ekiplerle birlikte binanın çatısına çıkan Suriyeli baba, çocuğun sedyeyle ambulansa taşınırken bir an olsun yanından ayrılmadı. Aynı saatlerde erkek kardeşine de ulaşan ekipler, çocuğun cansız bedenini bina önüne getirdi.

Ceset torbasını açarak yüzüne bakan acılı baba, gözyaşlarına boğuldu. Komşuları da acılı babanın yanına gelerek onu teselli etti.

Antakya’da yıkılan binalarda ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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