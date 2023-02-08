BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,17
ALTIN 1.135,65
GÜNCEL

Şiddetli deprem evde yakaladı! Korku dolu anlar kamerada: "Ağlama anne, baba çok pis deprem oluyor öleceğiz"

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde deprem anı dehşete düşürdü. Evin içinde çekilen görüntülerde korku yaşayan vatandaşların çığlıkları kameraya yansırken "Ağlama anne, baba pis çok deprem oluyor öleceğiz. Allah'ım sen bizi koru." sözleri yürekleri parçaladı.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi büyük üzüntüye boğdu. Deprem sonrasında herkes gelecek güzel haberlere yoğunlaşırken depremin şiddetini gösteren bir görüntü daha ortaya çıktı.

Görüntülerde deprem anında evin içinde yaşanan korku ve panik kameraya yansırken insanların depremin şiddeti kameraya yansıdı.

Deprem esnasında “Ağlama anne, baba çok pis deprem oluyor öleceğiz. Allah'ın sen bizi koru. La havle vela kuvvete illa billahil” sesi duyuldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Enkazın başında 60 saat bekledi! Hüznü ve sevinci aynı anda yaşadı: Acılı babanın feryatları yürekleri dağladı
Enkazın başında 60 saat bekledi! Hüznü ve sevinci aynı anda yaşadı: Acılı babanın feryatları yürekleri dağladı
Bazı kahramanlar pelerin takmaz! 58 saat sonra gelen mucize: Sağ kurtardılar, gözyaşlarına boğuldular!
Bazı kahramanlar pelerin takmaz! 58 saat sonra gelen mucize: Sağ kurtardılar, gözyaşlarına boğuldular!
AK Parti eski Milletvekili Nursel Reyhanlıoğu, Ekrem İmamoğlu'na saldırdı! 'Abla sen normal değilsin'
AK Parti eski Milletvekili Nursel Reyhanlıoğu, Ekrem İmamoğlu'na saldırdı! 'Abla sen normal değilsin'
İskenderun'da büyük felaket! Yangın yükselen deniz suyu ve enkaz bir arada
İskenderun'da büyük felaket! Yangın yükselen deniz suyu ve enkaz bir arada
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem için 'bunlar kader planı içinde olan şeyler' dedi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem için 'bunlar kader planı içinde olan şeyler' dedi!
50 saat sonra 4 aylık bebek böyle çıkarıldı! Yüzündeki gülümseme ağlattı
50 saat sonra 4 aylık bebek böyle çıkarıldı! Yüzündeki gülümseme ağlattı
Erdoğan: Şuan itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574
Erdoğan: Şuan itibariyle ne yazık ki vefat edenlerin sayısı 8 bin 574
Show TV Ana Haber spikeri Dilara Gönder canlı yayında çıldırdı! “Böyle ölümlü ders mi olur hocam"
Show TV Ana Haber spikeri Dilara Gönder canlı yayında çıldırdı! “Böyle ölümlü ders mi olur hocam"
Görüntülere tepki yağıyor! Canlı yayın açıp depremi böyle kutladı: Çok seviniyorum...
Görüntülere tepki yağıyor! Canlı yayın açıp depremi böyle kutladı: Çok seviniyorum...
Gökhan Zan canlı yayında yalvardı! Ne olur AFAD'ı bekleyen yüzlerce kepçeyi serbest bırakın
Gökhan Zan canlı yayında yalvardı! Ne olur AFAD'ı bekleyen yüzlerce kepçeyi serbest bırakın
Polonyalı arama-kurtarma ekibi enkaz altından 14 kişiyi kurtardı
Polonyalı arama-kurtarma ekibi enkaz altından 14 kişiyi kurtardı
Depremde ölenlerin cenazeleri sokaklarda! Hastaneler, morglar dolup taştı...
Depremde ölenlerin cenazeleri sokaklarda! Hastaneler, morglar dolup taştı...