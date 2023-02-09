Ahmet Hakan "Depremde olumsuzluklar çok az aslında! Gerisi hava civa..."

TÜRKİYE Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin 10 ilde meydana getirdiği yıkımın enkazından can kurtarmaya çalışıyor. Can kayıpları her saniye artarken, yardım alamayanların çığlıkları her yanda yükseliyor. Hürriyet Gazetesi Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise canlı yayında yaptığı açıklama ile izleyenlere saç baş yoldurdu...

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk’teki ‘Tarafsız Bölge’ programında enkazdan depremzede kurtarma çalışmaları yansıtılırken, deprem bölgesinde yaşanan aksaklıkların ve olumsuzlukların aslında çok az olduğunu ancak can sıkıcı olduğu için fazlaymış gibi göründüğünü savundu.

“Olumsuzluklar çok az aslında. Ancak çok can sıkıcı olduğu için fazlaymış gibi görünüyor" diyen Ahmet Hakan şöyle devam etti: “Aslında olumlu taraflarımız daha fazla. Yani toplumumuzun estirdiği rüzgâr dayanışma rüzgârı. Biz esas dayanışmayı büyütüyoruz. Diğerleri hava civa, çok önemli değil. Onlara fazla aldırış etmeyin.”

28 Eylül’de CNN Türk canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Muhalefetin sağlık konusunda eleştirileri kesildi” diyen bir diğer Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi’ye, “Köşenden gereğini yapacaksın, Ahmet bey (Hakan) gereğini yapıyor…” talimatını vermişti.